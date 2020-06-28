Темпы распространения COVID-19 растут, и число случаев скоро превысит 10 миллионов, смертей – полмиллиона.

Какова ситуация с распространением COVID-19 в мире?

"Рекордсменом" остаются США – 2,5 млн случаев и 127 тыс. смертей. В Бразилии – 1,23 млн и 55 тыс. умерших, тяжелая ситуация в Перу, Чили, Мексике, Аргентине. В Азии главный очаг в Индии – почти 0,5 млн зараженных и прирост 15-18 тыс. в сутки.

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Европейское бюро ВОЗ говорит о новом росте заражений в 30 странах Европы.

Реальная ситуация, возможно, еще хуже. Директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США, исходя из тестирований на антитела, заявил, что число инфицированных в стране – свыше 20 млн, а 92-95% населения все еще восприимчивы к вирусу.

Судя по новым вспышкам инфекции в КНР, ФРГ, это касается не только США. Но в РФ (620 тыс. заражений) рапортуют о снижении числа случаев: + 6,8 тыс. за сутки. Непонятно, правда, почему в очередном регионе (Архангельская область) жалуются на нехватку врачей для борьбы с ковидом.