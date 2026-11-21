На полотне размером 77 квадратных метров разместили надписи Save Ukrainian Children и Sky Shield Now с иллюстрацией художника Андрея Ермоленко. Об этом 24 Каналу рассказали организаторы мероприятия Campaign for Ukraine и Communities Army of Ukraine.

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Подробности акции в Лондоне

Активисты обратились к Великобритании и ее международным партнерам с требованием увеличить поставки систем ПВО и ракет-перехватчиков. Также они подчеркнули необходимость активизировать дипломатические усилия для немедленного возвращения похищенных Россией детей.

Организаторы публично заявили, что поддерживают резолюцию Европарламента от 12 ноября 2026 года, которая признает действия России в отношении украинских детей геноцидом. На этом фоне участники призвали парламент и правительство Великобритании также принять соответствующее правовое решение и усилить санкции против россиян, причастных к военным преступлениям.

Мы уже начали консультации с британскими депутатами, чтобы вынести на рассмотрение парламента вопрос о признании депортации украинских детей геноцидом. В качестве основы мы берем прецедент признания Палатой общин Великобритании Голодомора геноцидом в 2023 году. В то же время дети, остающиеся в Украине, нуждаются в защите уже сейчас. Поэтому мы призываем Великобританию и союзников предоставить Украине дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики– отметила основательница Campaign for Ukraine и соорганизатор акции Елена Иващенко.

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Отмечается, что Campaign for Ukraine ведет адвокационную кампанию в британском парламенте уже два года, привлекая внимание к депортации несовершеннолетних украинцев и жертв российских обстрелов.

Лондонское мероприятие стало продолжением международной кампании: ранее этот же баннер разворачивали активисты в Париже, Милане и Вене.

Рады, что Лондон присоединился к международной кампании Save Ukrainian Children. После Милана, Вены и Парижа баннер объединил украинцев в британской столице. Планируем передать его дальше в другие страны Европы, чтобы призыв защитить украинских детей, признать действия России против украинских детей геноцидом и усилить ПВО Украины звучал в как можно большем количестве городов и усиливал международное давление на страну-агрессора– подчеркнул представитель Communities Army of Ukraine и соорганизатор акции Дмитрий Василенко.