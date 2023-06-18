Всеволоду Волкову было 97 лет. Мужчина после убийства Троцкого остался в Мексике с вдовой деда.

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Умер внук Льва Троцкого

Как стало известно, Всеволод Волков скончался на 98-м году жизни в Мексике. Он был живым свидетелем убийства деда советским агентом Рамоном Меркадером.

Волков остался сиротой после самоубийства матери и в возрасте 13 лет переехал к деду. К этому времени Троцкий устроился в Мексике.

Мать Всеволода – Зинаида – в 1930 году получила разрешение эмигрировать из СССР, а в 1933-м, находясь в тяжелой депрессии, покончила с собой в Берлине. А отец Волкова – Платон – остался в Советском Союзе и в 1936 году был расстрелян.

Всеволод Волков окончил университет, выучился на химика и вырастил четырех детей.



Всеволод Волков скончался в Мексике / фото reforma.com

Обратите внимание! Троцкого убили 20 августа 1940 года по личному приказу Сталина. Советский агент Рамон Меркадер ударил революционера ледорубом. Убийцу отправили в мексиканскую тюрьму на 20 лет, а остальные дни он провел в Москве.

Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц

Напомним, что 7 апреля скончался последний прокурор Нюрнбергского процесса в Германии Бенджамин Ференц. Ему было 103 года.

Ференц обнаружил в документах министерства иностранных дел нацистов сверхсекретные отчеты Einsatzgruppen, в которых подробно описаны города, по которым проходили отряды убийц. В частности, там была депеша из Киева, в которой говорилось о 34 евреях, включая женщин и детей. Благодаря Ференцу расследование дела Einsatzgruppen было завершено и нацистские преступники были привлечены к ответственности.