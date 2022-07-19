Недавно была громкая новость с обвинениями от конгрессвумен Виктории Спартц. Одно из них заключалось в том, что предоставленное Украине оружие может каким-то образом оказаться в других странах. Об этом в эфире 24 канала рассказал народный депутат Ярослав Железняк.

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По его словам, именно поэтому решили создать специальную комиссию, которая возглавлена не представителем власти, а Рустемом Умеровым. Он представитель крымскотатарского сообщества, член фракции "Голос" и секретарь Комитета о правах человека.

Если у кого есть сомнения, что это оружие используется в любом другом месте, кроме Украины, то мы предоставим все факты,

– сообщил Ярослав Железняк.

Он отметил, что можно по-разному относиться к госпоже Виктории Спартц, но это представитель конгресса США, который нам помогает. Именно поэтому мы говорим: "Мы готовы вам все показать. Нам нечего скрывать. Вы точно это оружие не найдете, ни в Мексике, ни в Иране, ни в других странах, потому что оно воюет в Украине против оккупантов, они же граждане россии".

Когда первый отчет комиссии

"Ее только создали, давайте дадим им время поработать. Но, я надеюсь, что Рустем не будет затягивать этот вопрос. Организационно, думаю, что у них все будет готово быстро", – добавил Ярослав Железняк.

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