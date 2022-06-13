Имущество партии "Социалисты" и всех ее организаций, согласно решению суда, передается государству. Однако это решение еще не может быть обжаловано в Верховном Суде.

Важно Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий

В этот раз суд позволил услышать позицию Минюста — заседание было открыто. Во время рассмотрения не было представителя партии "Социалисты", и обращение в иск они не подали.

"На суде СБУ озвучила несколько тезисов в отношении партии, которые звучат как серьезные обвинения, достойные не только запрета партии, но и уголовных производств в отношении ее представителей. Впрочем, доказательства на подтверждение этих тезисов в рамках судебного заседания так и не озвучили и рассмотрели. Возможно, такие доказательства есть в материалах дела, но нам об этом неизвестно", – отметил ведущий аналитик по партийным финансам Игорь Фещенко.

Что известно о партии "Социалисты" Она была основана в августе 2014 года под названием "Рабочей, крестьян, интеллигенции Украины". Актуальное название "Социалисты" партия получила в феврале 2015 года. Риторика представителей партии все эти годы была примерно одинакова - акцент на "проевропейскости" (программу партии якобы взяли у каких-то европейских социалистов), лозунги за все хорошее и против всего плохого и критика власти (и Порошенко, и Зеленского).

Отношение партии к России

О России представители партии высказывались достаточно специфически. В одном из интервью за июль 2015 года один из тогдашних лидеров политсилы Леонид Кожара критиковал украинские власти с якобы:

невыполнение Минских соглашений,

изоляцию Донбасса,

нежелание проводить прямые переговоры с "административными властями" на Донбассе.

Об ответственности России за войну на востоке Украины Кожара не упоминал, говоря лишь, что "роль России достаточно высока, поскольку конфликт на Донбассе происходит непосредственно у границ РФ".

В Украине закрывают пророссийские партии

8 июня было закрыто заседание по запрету "Опблока" и решение суда было аналогичным. Кроме того, Минюст подал иски о запрете еще 10 партий. Это произошло после того, как их деятельность "приостановила" СНБО. Среди них:

"Оппозиционная платформа – При жизни",

"Партия Шария",

"Наши",

"Левая оппозиция",

"Союз левых сил",

"Государство",

"Прогрессивная социалистическая партия Украины",

"Социалистическая партия Украины",

"блок Владимира Сальдо".

Запретить партию маловато

Лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская сказал, что только одним запретом партий такую проблему не решить. По ее словам, политики, которые руководили этими партиями и выбирались от них, могут создавать новые партии и снова баллотироваться.

Такое мы наблюдали после запрета Компартии и после того, как "исчезла" "Партия регионов". Все коллаборанты и госпредатели должны быть привлечены к ответственности. Только после приговора суда они не могут снова идти в политику,

– подчеркнула она.