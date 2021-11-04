В Москве отказ в продлении аккредитатции объяснили наличием у журналиста 2 административных нарушений. Однако Венник уже получал продление разрешения на работу и визы после оплаты штрафа в прошлом году.
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Официальная причина может отличаться, – Венник
Том Венник убежден, что официальная причина его выдворения из России может отличаться от той, которую озвучили в Кремле. Журналист объясняет это тем, что первый штраф в России он получил в 2019 году за то, что не уведомил правоохранителей о смене места жительства, а в 2020 за то, что посетил Чукотку без разрешения местных властей. Однако после обоих нарушений Веннику не отказывали в продлении визы.
В октябре этого года ему продлили визу. Однако вместо года всего на 7 недель, а 1 ноября сообщили Веннику, что у него есть 3 дня, чтобы покинуть Россию. Уже вечером 3 ноября журналист прилетел в Амстердам.
Сам журналист предполагает, его выдворили из-за отношений России и Нидерландов, которые стали напряженными после сбития MH17 в небе над Донбассом. Однако после рассмотрения дела в суде взаимоотношения стран значительно ухудшились.
Выдворение журналистки BBC из России в августе
- 31 августа журналистка Московской службы BBC Сара Рейнсфорд покинула Россию. Ей, как и Веннику, отказали в продлении визы.
- В МИД России заявили, что такой поступок является ответом Великобритании, которая якобы дискриминирует российских журналистов.
- Коллеги Рейнсфорд заявили, что Россия наступает на свободу слова в стране.