Вспомнить Все: Приватизация 90-х в Украине

Малая и средняя приватизация происходила под международным экспертным контролем, а крупных предприятий и заводов советских времен контролировала сама украинская власть. А там, где большие деньги и тотальная тогдашняя бедность населения сходятся – появляются олигархи.

Не успел прах социализма развеяться, как рядовой принял новую религию – капитализм. Перед людьми предстали преимущества рыночной экономики и частной собственности.

Читайте также: Вспомнить Все: Наркомания в Союзе

Однако настоящий рог изобилия снова оказался у властных функционеров. В наследство от СССР Украине достались сотни тысяч объектов государственного имущества, которые так и просились стать частными.

Жилье, земля, крупные предприятия и заводы – содержать такое количество объектов практически нереально даже развитой стране. А Украине повезло получить сотни, а то и тысячи предприятий и заводов.

Многие из них стали ломом сразу, потому что не работали без промышленного комплекса Союза. Чтобы пережитки советчины не потянули молодую экономику на дно, в 1992 году законом депутаты дали старт настоящей войне за приватизацию.



Приватизация крупных объектов

Сначала продажу советских объектов можно было сравнить с рождественской ярмаркой – приватизация на любой вкус. Более того государство всячески способствовало продаже недвижимости. Создала фонд государственного имущества, и сложилось впечатление, что бюрократическая машина куда-то делась.

Проще всего было приватизировать квартиру или земельный участок под застройку. В советское время эти жилые объекты выделяли для временного пользования. А после распада Союза временное стало вечным.

Жилье отдавали бесплатно, но споры не прекращались, если речь заходила за общежития. Их приватизировали вместе с предприятиями, и нередко вместе с жителями жилья.



Приватизация была разных размеров

Но по численности наибольшей была приватизация малых предприятий – обычных магазинов, парикмахерских, столовых. Их было десятки тысяч.

Что касается малой приватизации, то больших претензий к ней не было. Во-первых, малую приватизацию сопровождали международные организации. Во-вторых, не было таких активных и крупных воров,

– сказал ученый-экономист Александр Пасхавер.

Но борьба за приватизацию жилого имущества или малых предприятий не могла сравниться с бойней за большие промышленные объекты.

1993 год стал отправной точкой для тотальной приватизации крупных предприятий – объекты энергетики, морские порты, тяжелая, химическая, военная промышленности. Тысячи предприятий, которые в советскую эпоху держали экономику соцлагеря, разбирались и продавались до последнего винта.

Придумали закон Украины о приватизации предприятий горно-металлургического комплекса. И в результате мы остались и без денег, и без горно-металлургического комплекса,

– подчеркнул министр промышленности Украины с 1995 по 1997 год Валерий Мазур.

Крупные предприятия превращались в акционерные общества. На руках у людей появилась новая валюта – ваучер. За сертификат можно было приобрести акции или приватизировать имущество.



Украинский ваучер

Однако постсоветская реальность заставляла многих обменивать ваучеры на палку колбасы. Более надежными должны были бы стать акции, потому что есть дивиденты и с таким документом можно считать себя настоящим совладельцем предприятия. Однако мошенничество, круговая порука, изысканные схемы и сделки превращали любой документ в копеечный бумагу.

Больше – смотрите в программе.