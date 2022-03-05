Об этом Алексей Резников сообщил в обращении, опубликованном 5 марта. Министр поблагодарил другие страны за поддержку.
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Сотни тысяч украинцев сдерживают агрессора, – Резников
Вся Европа понимает, что они направляют помощь Украине потому, что сотни тысяч украинцев сегодня ценой своей жизни, жизнью своих родных и даже детей сдерживают агрессора от вторжения на территории других стран.
– сказал Резников.
НАТО таких аргументов не хватает для закрытия украинского неба. Министр обороны напомнил об апреле 1986-го. Он подчеркнул, что теперь говорится о Запорожской АЭС – крупнейшей станции в Европе.
Площадка ЗАЭС – под контролем россиян
Теперь представьте, что произойдет, если очередная российская ракета точно попадет в Запорожскую АЭС, на которой шесть энергоблоков,
– объяснил Резников.
Министр считает, что теперь вопрос закрытого неба касается не только украинцев, но и всего мира.
Смотрите обращение Алексея Резникова:
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