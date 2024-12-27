Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.

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Необычная встреча пингвинов и кошки

На Фолклендских островах, которые расположены в южной части Атлантического океана, встретились детеныши пингвинов и кошка. Видео завирусилось в Reddit, инстаграме и других социальных сетях.

На опубликованном видео можно увидеть, как стая маленьких пингвинов пытается "исследовать" ранее невиданного зверя – кошку. Птицы пытаются окружить ее и толкают клювиками. Впрочем, кошка, очевидно, привыкла к такому "знакомству", поэтому не обижает малышей, а лишь отходит на "безопасное расстояние".

Такие действия кошки не останавливают детенышей пингвинов, поэтому они продолжают догонять "зверя". При этом птицы очень мило пищат.

Пингвинчики забавно реагируют на кошку: смотрите видео

На заднем плане также можно заметить стаи взрослых пингвинов.

В сети на эти кадры стали вирусными. Тысячи людей полюбили встречу пингвинов и кота и оставляют положительные комментарии.