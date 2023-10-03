Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя. Так, 5 октября состоится очередная встреча Европейского политического сообщества, а 6 – неформальная встреча глав государств и правительств ЕС. На саммит в четверг прибудет и делегация. В Брюсселе отказались комментировать возможный визит Владимира Зеленского из-за мер безопасности. Впрочем, Радио Свобода пишет, что Украину будет представлять премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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ЕС готовится к расширению

Во время неформальной встречи главы государств и правительств ЕС обгорят стратегические направления дальнейшего развития ЕС, учитывая новую ситуацию в Европе после российского вторжения. На условиях анонимности чиновник ЕС заявил, что в Евросоюзе уже активно идут дискуссии относительно внутренних реформ и подготовки к расширению до 2030 года.

Я думаю, что у нас в ЕС есть домашнее задание, но есть и домашнее задание для будущих членов или тех, кто стремится к членству,

– сказал высокопоставленный чиновник.

Собеседник отметил, что главный месседж о расширении раздается в положительных тонах – это станет преимуществом для Евросоюза и сделает его сильнее. Впрочем, государства-члены должны решить, что необходимо адаптировать внутри ЕС и какие реформы провести.

"Расширение означает увеличение населения на 14%, рост ВВП, новые рынки. Следовательно, это возможность, но это также и вызов, когда речь идет о процессе принятия решений, когда речь идет о политике, когда речь идет о бюджете. И эти вопросы нуждаются в решении", – сказал высокопоставленный чиновник.

Украина остается главной темой

На фоне обострения миграционного кризиса в ЕС, фокус сместился на приподнятый остров Италии – Лампедузу. Остров находится у Туниса и поэтому стал приоритетным пунктом назначения для людей, которые ищут способы попросить убежища в ЕС. В частности, в письме-приглашении к государствам-членам ЕС президент Европейского Совета заявил, что европейские лидеры смогут провести конструктивный диалог по миграции.

Впрочем, чиновник ЕС заверил, что Украина продолжает оставаться приоритетной темой для государств-членов Евросоюза.

У нас не было ни одного заседания Европейского Совета, на котором бы не обсуждался этот вопрос. Украина будет присутствовать на встрече Европейского политического сообщества, будет специальная сессия посвящена этой теме, а также состоятся двусторонние переговоры,

– об этом заявил европейский дипломат на условиях анонимности.

Ожидается, что европейские лидеры еще раз подтвердят свою поддержку в виде дипломатических усилий, поставки оружия и финансовой помощи.

Решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС

В ходе двухдневной встречи лидеры не будут обсуждать открытие переговоров о вступлении в ЕС. Ожидается, что эти дискуссии активизируются после осеннего отчета Еврокомиссии по поводу успеха Украины в реформах. Высокопоставленное должностное лицо ЕС отметило, что рекомендации от Комиссии очень важны для лидеров.

"Дискуссия о расширении сейчас не происходит. Дискуссия будет в декабре, и решение будет принято в декабре на основе отчета Комиссии", – сказал собеседник.

Встреча лидеров Армении и Азербайджана

Ожидается, что на полях саммита состоится встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева с участием Шарля Мишеля, Олафа Шольца и Никола Пашиняна. Впрочем, рассчитывать на подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном не стоит.

"Ожидать подписания договора в Гранаде – это несколько оптимистично. Впереди еще немалый объем работы в этом направлении", – сказал чиновник ЕС.