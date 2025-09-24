Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели встречу на полях Генассамблеи ООН. Основными темами обсуждения были: ситуация на фронте, гарантии безопасности от США и поиск пути к миру. Однако эксперты отметили и другие интересные моменты на встрече.

Общение Трампа и Зеленского прошло спокойно, а впоследствии оба лидера сообщили о крайне продуктивном разговоре. Для 24 Канала эксперты проанализировали знаковые моменты общения и предположили, как теперь будет действовать Трамп.

К теме Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке: первые заявления для СМИ

Почему Трамп снова ставит непонятные сроки для Путина?

Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук заметил, этот раз Трамп не случайно сказал, что ему нужен месяц, чтобы ответить, доверяет ли он Владимиру Путину.

"Это совпадает с моим прогнозом, что скоро Трамп должен посетить Пекин. Там многое решится", – отметил аналитик.

Справочно. Ранее Трамп анонсировал, что встретится с Си Цзиньпином во время саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее, который будет проходить с 30 октября по 1 ноября. Лидеры также согласовали, что Трамп посетит Китай в начале следующего года, а Си Цзиньпин приедет в США в "соответствующее время". Сам Трамп выразил уверенность, что войну в Украине удастся закончить, и в этом процессе примет участие Си Цзиньпин.

В то же время, когда американский лидер говорит об очередном месяце или неделе, который ему нужен для решения, создается впечатление, как будто у него есть четкий план.

"На самом деле он ничего не делает, а просто оттягивает принятие определенных действий. Потом снова что-то изменится и так по кругу", – разъяснил аналитик.

По убеждению Рыбачука, Трамп будет ждать встречи с Си Цзиньпинем, однако мгновенных действий после этого не будет. Если Трамп все же решится на решительные действия в отношении России, потому что Путин снова "разочарует и подведет", результатов можно ожидать не раньше января.

Трамп действует тогда, когда чувствует, что становится посмешищем и слабаком. Тогда он может сорваться и использовать свой военный и экономический потенциал. Ему и сейчас ничего не мешает давить на Россию, но он хочет, чтобы первыми действовали европейцы,

– добавил Рыбачук.

Пока же понятно, что перед тем, как американский президент начнет действовать – пройдут месяцы. В то же время положительной тенденцией является то, что Трамп одобрительно отозвался о мощи украинской армии и признал, что у России уже появились серьезные проблемы в экономике.

Анализ встречи Трампа и Зеленского: смотрите видео

Как расценивать заявление Трампа о возвращении оккупированных территорий?

Политтехнолог Тарас Загородний убежден, что именно при каденции Дональда Трампа Украина действительно может вернуть все территории. Сам Трамп довольно неожиданно заявил об этом после встречи с Зеленским, объяснив, что для этого нужна поддержка ЕС и НАТО.

"Важно, что это заявление прозвучало. Для многих стало сюрпризом, что Трамп такое сказал. Это результат субъектности Украины. Сюда и Кит Келлог не просто так приезжал, он проводил встречи, смотрел на настроения, видел разработки нашего ВПК и делал соответствующие отчеты. Они показали, что Украина не сломается и поэтому придется идти на сотрудничество", – отметил политтехнолог.

Обратите внимание! Спецпредставитель Трампа Кит Келлог приезжал в Киев 11 сентября. После того генерал сделал ряд заявлений о том, что Россия на самом деле проигрывает, ведь в противном случае "Путин был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и уже сменил бы правительство". Он также сказал, что российские успехи на Донбассе довольно незначительны.

На изменение позиции Трампа в этом вопросе могла повлиять и наглость Путина, который откровенно отвергает встречу с Зеленским, ставя невыполнимые условия. К тому же в США начинается период выборов, для которого Трампу нужны реальные результаты. В противном случае республиканцы рискуют получить меньшинство в Конгрессе.

Риторика Трампа об Украине изменилась: посмотрите видео

Показательный момент о политике Трампа

Довольно показательным стал момент, когда журналисты спросили Трампа об инциденте с дронами в Дании. Американский президент уклонился от ответа, объяснив, что он ждет детальный доклад. Олег Рыбачук, как специалист, имевший опыт работы с украинским президентом, заявил, что такие вещи готовятся мгновенно.

У нас была специальная служба в секретариате, люди работали всю ночь, чтобы на утро все важнейшие события были спрессованы для президента. Даже с вариантами ответов, если будут вопросы от прессы. Это было у нас, еще много лет назад, а что уж говорить о США. Но Трамп известен тем, что не хочет этого делать. В прессе были сообщения, что Трамп может прочитать отчет раз в неделю! А отчеты бывают по несколько раз в день,

– объяснил аналитик.

К тому же американский президент заявил, что самолеты, которые вторгаются в воздушное пространство стран НАТО должны сбивать, хотя госсекретарь США Марко Рубио выразил противоположное мнение за несколько часов до того. По словам Рубио, российские самолеты не будут сбивать в случае нарушения воздушного пространства НАТО, разве если те будут атаковать.

Журналисты также уточнили у Трампа, окажет ли он поддержку союзникам по НАТО, если те будут сбивать российские самолеты. В свою очередь, Трамп отметил, что это будет зависеть от обстоятельств. Однако, непонятно, от каких.

"Это опять же показывает, что Трамп "не в материале", у него нет понимания. Он говорит, словно рядовой гражданин, а не как ключевой политик в США. Он не хочет перегружать себя информацией, которая для него неинтересна", – подытожил Рыбачук.

Поэтому о Трампе многое говорит его способность "держать руку на пульсе", и Украине на это нужно обращать внимание.

Главные заявления Зеленского и Трампа после встречи