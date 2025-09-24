Дональд Трамп та Володимир Зеленський провели зустріч на полях Генасамблеї ООН. Основними темами обговорення були ситуація на фронті, гарантії безпеки від США та пошук шляху до миру. Однак експерти зауважили й інші цікаві моменти на зустрічі.

Спілкування Трампа та Зеленського минуло спокійно, а згодом обидва лідери повідомили про вкрай продуктивну розмову. Для 24 Каналу експерти проаналізували знакові моменти спілкування й припустили, як тепер діятиме Трамп.

До теми Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку: перші заяви для ЗМІ

Чому Трамп знову ставить незрозумілі терміни для Путіна?

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук зауважив, цього разу Трамп невипадково сказав, що йому потрібен місяць, аби відповісти, чи довіряє він Володимиру Путіну.

"Це збігається з моїм прогнозом, що скоро Трамп має відвідати Пекін. Там багато вирішиться", – зазначив аналітик.

Довідково. Раніше Трамп анонсував, що зустрінеться з Сі Цзіньпіном під час саміту Азійсько-тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Південній Кореї, який проходитиме з 30 жовтня по 1 листопада. Лідери також узгодили, що Трамп відвідає Китай на початку наступного року, а Сі Цзіньпін приїде до США у "відповідний час". Сам Трамп висловив впевненість, що війну в Україні вдасться закінчити, і в цьому процесі візьме участь Сі Цзіньпін.

Водночас, коли американський лідер говорить про черговий місяць чи тиждень, який йому потрібен для рішення, складається враження, наче у нього є чіткий план.

"Насправді він нічогісінько не робить, а просто відтягує ухвалення певних дій. Потім знову щось зміниться і так по колу", – роз'яснив аналітик.

За переконанням Рибачука, Трамп чекатиме зустрічі з Сі Цзіньпінем, однак миттєвих дій після цього не буде. Якщо Трамп усе ж наважиться на рішучі дії щодо Росії, бо Путін знову "розчарує та підведе", результатів можна очікувати не швидше січня.

Трамп діє тоді, коли відчуває, що стає посміховиськом та слабаком. Тоді він може зірватися й використати свій військовий та економічний потенціал. Йому й зараз нічого не заважає тиснути на Росію, але він хоче, аби першими діяли європейці,

– додав Рибачук.

Наразі ж зрозуміло, що перед тим, як американський президент почне діяти – пройдуть місяці. Водночас позитивною тенденцією є те, що Трамп схвально відгукнувся про міць української армії та визнав, що у Росії вже з'явилися серйозні проблеми в економіці.

Аналіз зустрічі Трампа й Зеленського: дивіться відео

Як розцінювати заяву Трампа про повернення окупованих територій?

Політтехнолог Тарас Загородній переконаний, що саме за каденції Дональда Трампа Україна справді може повернути усі території. Сам Трамп доволі несподівано заявив про це після зустрічі з Зеленським, пояснивши, що для цього потрібна підтримка ЄС та НАТО.

"Важливо, що ця заява пролунала. Для багатьох стало сюрпризом, що Трамп таке сказав. Це результат суб'єктності України. Сюди і Кіт Келлог не просто так приїжджав, він проводив зустрічі, дивився на настрої, бачив розробки нашого ВПК і робив відповідні звіти. Вони показали, що Україна не зламається і тому доведеться йти на співпрацю", – зауважив політтехнолог.

Зверніть увагу! Спецпредставник Трампа Кіт Келлог приїжджав до Києва 11 вересня. Після того генерал зробив низку заяв про те, що Росія насправді програє, адже у протилежному випадку "Путін був би в Києві, на захід від Дніпра, в Одесі та вже змінив би уряд". Він також сказав, що російські успіхи на Донбасі є доволі незначними.

На зміну позиції Трампа у цьому питанні могла вплинути і нахабність Путіна, який відверто відкидає зустріч із Зеленським, ставлячи нездійсненні умови. До того ж у США починається період виборів, для якого Трампу потрібні реальні результати. В іншому випадку республіканці ризикують отримати меншість у Конгресі.

Риторика Трампа про Україну змінилась: перегляньте відео

Показовий момент про політику Трампа

Доволі показовим став момент, коли журналісти запитали Трампа про інцидент з дронами у Данії. Американський президент ухилився від відповіді, пояснивши, що він чекає на детальну доповідь. Олег Рибачук, як фахівець, що мав досвід роботи з українським президентом, заявив, що такі речі готуються миттєво.

У нас була спеціальна служба у секретаріаті, люди працювали усю ніч, щоб на ранок всі найважливіші події були спресовані для президента. Навіть з варіантами відповідей, якщо будуть запитання від преси. Це було у нас, ще багато років тому, а що вже говорити про США. Але Трамп відомий тим, що не хоче цього робити. У пресі були повідомлення, що Трамп може прочитати звіт раз на тиждень! А звіти бувають по кілька разів на день,

– пояснив аналітик.

До того ж американський президент заявив, що літаки, які вторгаються у повітряний простір країн НАТО мають збивати, хоча держсекретар США Марко Рубіо висловив протилежну думку за кілька годин до того. За словами Рубіо, російські літаки не збиватимуть у разі порушення повітряного простору НАТО, хіба якщо ті атакуватимуть.

Журналісти також уточнили в Трампа, чи надасть він підтримку союзникам по НАТО, якщо ті збиватимуть російські літаки. Своєю чергою, Трамп наголосив, що це залежатиме від обставин. Однак, незрозуміло, від яких.

"Це знову ж показує, що Трамп "не в матеріалі", у нього немає розуміння. Він говорить, немовби пересічний громадянин, а не як ключовий політик у США. Він не хоче переобтяжувати себе інформацією, яка для нього не є цікавою", – підсумував Рибачук.

Тож про Трампа багато що говорить його здатність "тримати руку на пульсі", і Україні на це потрібно зважати.

Головні заяви Зеленського та Трампа після зустрічі