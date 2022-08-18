Эрдоган не будет настаивать на перемирии

Однако настояние Эрдогана на перемирии на встрече с президентом Украины Зеленским и генсеком ООН Гутеррешем все же маловероятно. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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По его словам, турецкий лидер, конечно, хотел бы быть миротворцем в российско-украинской войне. Но он умен и взвешенный политик, и понимает, что сейчас достичь договоренностей о перемирии не получится. Да, Эрдоган может формально предложить это , но не настаивать.

"Он привлекает с собой генерального секретаря ООН, который в каком-то смысле является посланником путина. Не в том смысле, что он работает на него, но я уверен, что путин лично просил генсека ООН добиться переговоров о мире", - считает Шейтельман.

Поскольку россия до сих пор является постоянным членом Совбеза ООН, генеральный секретарь организации в определенной степени все же зависит от страны-агрессорки. Поэтому, по мнению политтехнолога, на этой встрече будет звучать много высказываний о необходимости переговоров , но большинство не от Эрдогана.

Такие переговоры сейчас невозможны

Турецкий президент не будет давить на украинские власти или ставить ей условия. Шейтельман считает, что Эрдоган, как самый хитрый лис Азии, привезет Украине новые "Байрактары" и другое вооружение, и, возможно, даже скажет об этом вслух, чтобы вонзить в спину пути еще один чем .

Мы понимаем, и Эрдоган понимает, что в ближайшее время эти переговоры невозможны, для них нет оснований,

– констатировал политтехнолог.

Также он отметил, что слова о расширении зернового соглашения по вопросам безопасности – это чисто кремлевский нарратив, который постоянно продвигается в Москве. Однако эти вопросы никак не связаны между собой, поэтому расширить соглашение невозможно .

"Но россия, безусловно, сейчас давит по всем фронтам, привлекает всех своих агентов, которые потребуют этого самого перемирия. Они хотят перемирия, а мы не хотим", – объяснил Шейтельман.

Несмотря на всю дискуссионность, он считает, что ситуация с таким желанным для России перемирием на самом деле черно-белая, а следовательно, и очень простая.

россиянам перемирие нужно любой ценой, а для украинцев – это подобно смерти. Поэтому не может идти речи о каком-либо промежуточном решении,

– подытожил политтехнолог.

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Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш должен приехать во Львов , чтобы провести встречу с Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, стало известно 16 августа. Главной целью их встречи является обсуждение путей завершения русско-украинской войны .