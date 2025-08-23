Президент США ожидает двустороннюю встречу украинского лидера Зеленского и российского диктатора Путина для скорейшего заключения мирного соглашения. Среди мест их возможной встречи обсуждается Швейцария, Венгрия, Турция.

Полковник армии США в отставке, американский разведчик Джонатан Свит в эксклюзивном интервью 24 Каналу выразил убеждение, что Путин не встретится с Зеленским даже в присутствии Трампа.

Смотрите также "Они – как лед и пламя": Трамп сделал новое заявление о встрече Зеленского и Путина

Почему встреча Путина и Зеленского маловероятна?

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что прямых переговоров между Путиным и Зеленским не будет до завершения текущих переговорных процессов.

То есть, до того времени, пока Украина не достигнет точки, когда будет готова подписать мирное соглашение, у Путина нет никакого желания вести переговоры ни с Зеленским, ни с кем-то другим,

– озвучил Мир.

Американский разведчик отметил, что российского диктатора часто называют дедом в бункере. Он считает, что президент Украины вселяет страх в главу Кремля.

Зеленский пока единственный европейский лидер, который выступил против Путина, фактически атаковал Россию, угрожал ее режиму. На определенном уровне Путин боится Зеленского и безусловно хочет его свергнуть, унизить,

– убежден Свит.

Полковник армии США в отставке подытожил, что глава Кремля встретится с президентом Украины только как с побежденным лидером, а предоставлять ему равный статус не хочет.

Напомним, после того, как Трамп встретился в Вашингтоне с Зеленским и европейскими лидерами, американский президент позвонил Путину, с которым накануне провел саммит на Аляске. Тот якобы согласился разговаривать с Зеленским, но на своей территории – в Москве. Украинский лидер якобы отклонил такую идею.

Лидеры Италии и Франции предложили выбрать местом для их встречи Швейцарию, позже о готовности принять их на своей площадке заявили в правительстве Австрии.

Встреча Зеленского и Трампа: о чем заявляют стороны?