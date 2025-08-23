Президент США очікує на двосторонню зустріч українського лідера Зеленського і російського диктатора Путіна задля скорішого укладання мирної угоди. Серед місць їх можливої зустрічі обговорюється Швейцарія, Угорщина, Туреччина.

Полковник армії США у відставці, американський розвідник Джонатан Світ в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу висловив переконання, що Путін не зустрінеться з Зеленським навіть за присутності Трампа.

Чому зустріч Путіна і Зеленського малоймовірна?

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що прямих переговорів між Путіним і Зеленським не буде до завершення поточних переговорних процесів.

Тобто, до того часу, поки Україна не досягне точки, коли буде готова підписати мирну угоду, в Путіна немає ніякого бажання вести переговори ані з Зеленським, ані з кимось іншим,

– озвучив Світ.

Американський розвідник зазначив, що російського диктатора часто називають дідусем у бункері. Він вважає, що президент України вселяє страх в очільника Кремля.

Зеленський поки що єдиний європейський лідер, який виступив проти Путіна, фактично атакував Росію, загрожував її режиму. На певному рівні Путін боїться Зеленського і безумовно хоче його повалити, принизити,

– переконаний Світ.

Полковник армії США у відставці підсумував, що очільник Кремля зустрінеться з президентом України тільки як з переможеним лідером, а надавати йому рівний статус не хоче.

Нагадаємо, після того, як Трамп зустрівся у Вашингтоні з Зеленським і європейськими лідерами, американський президент зателефонував Путіну, з яким напередодні провів саміт на Алясці. Той нібито погодився розмовляти з Зеленським, але на своїй території – у Москві. Український лідер буцімто відхилив таку ідею.

Лідери Італії та Франції запропонували обрати місцем для їх зустрічі Швейцарію, пізніше про готовність прийняти їх на своєму майданчику заявили в уряді Австрії.

