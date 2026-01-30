Пусть приезжает, если решится, – Зеленский пригласил Путина в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве невозможна – так же как и переговоры лидеров в Киеве.

Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.

Что Зеленский ответил на приглашение Кремля?

Владимир Зеленский прокомментировал "приглашение" в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.

Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно,

– заявил глава государства.

Президент подчеркнул, что Украина стремится к конструктивным договоренностям относительно реального завершения войны и готова к результативной встрече, во время которой можно было бы обсудить имеющиеся вопросы и решить их.

По его словам, если кто-то не хочет встречаться, но по какой-то причине не может сказать об этом прямо, тогда и появляются предложения о переговорах в Москве, и в целом понятно, почему так происходит.

Мы серьезно относимся к необходимости закончить войну. Я говорил – любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере точно больший чем то, что происходит сегодня,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что украинская сторона всегда выступает за участие европейцев в процессе, однако не уверен, что другие стороны поддержат такой формат именно на уровне встречи лидеров, особенно когда речь идет об особо сложных вопросах.

По словам Зеленского, Украина всегда готова к любому формату переговоров, который может реально привести к завершению войны. В то же время проведение переговоров в Москве или Беларуси невозможно: одно из этих государств является агрессором, развязавшим и ведущим войну против Украины, а другое выступает ее партнером в этих действиях.

С чего все началось?