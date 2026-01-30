Пусть приезжает, если решится, – Зеленский пригласил Путина в Киев
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча с Владимиром Путиным в Москве невозможна.
- Украина стремится к конструктивным договоренностям для завершения войны и готова к результативной встрече, но проведение переговоров в Москве или Беларуси невозможно из-за их роли в войне.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Владимиром Путиным в Москве невозможна – так же как и переговоры лидеров в Киеве.
Об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
Что Зеленский ответил на приглашение Кремля?
Владимир Зеленский прокомментировал "приглашение" в Москву на переговоры с Владимиром Путиным.
Я так же могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно,
– заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что Украина стремится к конструктивным договоренностям относительно реального завершения войны и готова к результативной встрече, во время которой можно было бы обсудить имеющиеся вопросы и решить их.
По его словам, если кто-то не хочет встречаться, но по какой-то причине не может сказать об этом прямо, тогда и появляются предложения о переговорах в Москве, и в целом понятно, почему так происходит.
Мы серьезно относимся к необходимости закончить войну. Я говорил – любой реальный формат встречи лидеров подходит. Не знаю, какой она принесет результат. Но по крайней мере точно больший чем то, что происходит сегодня,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также отметил, что украинская сторона всегда выступает за участие европейцев в процессе, однако не уверен, что другие стороны поддержат такой формат именно на уровне встречи лидеров, особенно когда речь идет об особо сложных вопросах.
По словам Зеленского, Украина всегда готова к любому формату переговоров, который может реально привести к завершению войны. В то же время проведение переговоров в Москве или Беларуси невозможно: одно из этих государств является агрессором, развязавшим и ведущим войну против Украины, а другое выступает ее партнером в этих действиях.
С чего все началось?
На днях помощник российского диктатора Юрий Ушаков пригласил Владимира Зеленского приехать в Россию. Он отметил, что переговоры между лидерами должны давать реальные и положительные результаты для обеих сторон.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Владимир Зеленский готов к личной встрече с Владимиром Путиным для обсуждения чувствительных вопросов, в частности по территориям и Запорожской атомной электростанции. В то же время в Кремле не демонстрируют заинтересованности в такой встрече.
Сейчас Киев совместно с Вашингтоном готовится к следующему раунду трехсторонних переговоров в ближайшее время. По плану, он состоится 1 февраля в Абу-Даби и может продлиться до двух дней.