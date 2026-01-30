Нехай приїжджає, якщо наважиться, – Зеленський запросив Путіна в Київ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Володимиром Путіним у Москві є неможливою – так само як і переговори лідерів у Києві.

Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський відповів на запрошення Кремля?

Володимир Зеленський прокоментував "запрошення" до Москви на переговори з Володимиром Путіним.

Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно,

– заявив глава держави.

Президент наголосив, що Україна прагне конструктивних домовленостей щодо реального завершення війни та готова до результативної зустрічі, під час якої можна було б обговорити наявні питання та вирішити їх.

За його словами, якщо хтось не хоче зустрічатися, але з якоїсь причини не може сказати про це прямо, тоді й з'являються пропозиції про переговори в Москві, і загалом зрозуміло, чому так відбувається.

Ми серйозно ставимося до необхідності закінчити війну. Я казав – будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Він також зазначив, що українська сторона завжди виступає за участь європейців у процесі, однак не впевнений, що інші сторони підтримають такий формат саме на рівні зустрічі лідерів, особливо коли йдеться про особливо складні питання.

За словами Зеленського, Україна завжди готова до будь-якого формату переговорів, який може реально призвести до завершення війни. Водночас проведення переговорів у Москві чи Білорусі неможливе: одна з цих держав є агресором, що розв'язала та веде війну проти України, а інша виступає її партнером у цих діях.

З чого все почалося?