Нехай приїжджає, якщо наважиться, – Зеленський запросив Путіна в Київ
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч з Володимиром Путіним у Москві неможлива.
- Україна прагне конструктивних домовленостей для завершення війни та готова до результативної зустрічі, але проведення переговорів у Москві чи Білорусі неможливе через їхню роль у війні.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його зустріч із Володимиром Путіним у Москві є неможливою – так само як і переговори лідерів у Києві.
Про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал.
Що Зеленський відповів на запрошення Кремля?
Володимир Зеленський прокоментував "запрошення" до Москви на переговори з Володимиром Путіним.
Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться звісно,
– заявив глава держави.
Президент наголосив, що Україна прагне конструктивних домовленостей щодо реального завершення війни та готова до результативної зустрічі, під час якої можна було б обговорити наявні питання та вирішити їх.
За його словами, якщо хтось не хоче зустрічатися, але з якоїсь причини не може сказати про це прямо, тоді й з'являються пропозиції про переговори в Москві, і загалом зрозуміло, чому так відбувається.
Ми серйозно ставимося до необхідності закінчити війну. Я казав – будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні,
– підкреслив Володимир Зеленський.
Він також зазначив, що українська сторона завжди виступає за участь європейців у процесі, однак не впевнений, що інші сторони підтримають такий формат саме на рівні зустрічі лідерів, особливо коли йдеться про особливо складні питання.
За словами Зеленського, Україна завжди готова до будь-якого формату переговорів, який може реально призвести до завершення війни. Водночас проведення переговорів у Москві чи Білорусі неможливе: одна з цих держав є агресором, що розв'язала та веде війну проти України, а інша виступає її партнером у цих діях.
З чого все почалося?
Днями помічник російського диктатора Юрій Ушаков запросив Володимира Зеленського приїхати до Росії. Він наголосив, що переговори між лідерами мають давати реальні та позитивні результати для обох сторін.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський готовий до особистої зустрічі з Володимиром Путіним для обговорення найчутливіших питань, зокрема щодо територій та Запорізької атомної електростанції. Водночас у Кремлі не демонструють зацікавленості в такій зустрічі.
Наразі Київ спільно з Вашингтоном готується до наступного раунду тристоронніх переговорів найближчим часом. За планом, він відбудеться 1 лютого в Абу-Дабі й може тривати до двох днів.