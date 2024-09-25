Как пишет Офис Президента, встреча состоялась сегодня, 24 сентября, в Нью-Йорке. Во время разговора также обсудили усилия для достижения справедливого мира в Украине.

Смотрите также План победы Зеленского: что это дает Украине, согласится ли с ним Россия и заработает ли до зимы

Зеленский и Стубб обсудили военные вопросы

Среди главных тем, которые рассмотрели лидеры – ситуация на поле боя, оборонные потребности Украины и международное сотрудничество. Владимир Зеленский отметил, что Украине необходимы средства противовоздушной обороны, в частности ПЗРК.

Глава государства также рассказал, на каком этапе сейчас находится выполнение договоренностей, достигнутых во время саммита НАТО в Вашингтоне.

На встрече обсудили украинско-финское оборонное сотрудничество, отдельно речь шла о совместном производстве дронов и обмене опытом в этой сфере,

– говорится в сообщении.

В частности, Зеленский отметил, что для нашего государства важно получить от партнеров разрешение и средства для ударов вглубь территории России.

Среди всего лидеры обсудили, какие именно международные усилия нужны ради достижения длительного и справедливого мира для Украины, а также роль Глобального Юга в этом процессе.

Кроме того, украинский президент снова встретился с Шольцом. Второй за два дня разговор Зеленского с немецким канцлером состоялся в закрытом формате. Еще были разговоры с Джорджей Мелони (говорили о восстановлении Украины) и Метте Фредериксен (говорилось об инвестициях в оборонно-промышленный комплекс).