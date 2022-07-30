Следовательно, Лукашенко будет продолжать предоставлять территорию Беларуси и свою логистику в пользование российской армии, но непосредственное вторжение – плохой сценарий для него. Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.
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лукашенко, конечно, постоянно притворяется идиотом, сумасшедшим, говорит всяческой глупости, но он, на мой взгляд, гораздо более мощный политик (чем путин – 24 канал). Не потому, что он хорош, а потому, что более устойчив и умел политический махинатор и манипулятор,
– считает он.
По словам Яковенко, на это указывает то, что он в течение долгих лет пытался устоять и устоял, балансируя между Западом и Путиным. А такое политическое маневрирование путина просто недоступно.
Оппозиционер добавил, что лукашенко прекрасно чувствует опасность и понимает, что любая попытка непосредственно напасть в Украину, ввести на ее территории хотя бы одного солдата, приведет к тому, что украинская армия будет просто перемалывать белорусских военнослужащих.
"И они вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли лукашенко, к чему белорусский народ готов, как показали выборы", – убежден Яковенко.
Если у Путина есть существенная поддержка населения, хоть и не 80%, как показывают заказные соцопросы, а где-то 45 – 50%, то у лукашенко ее нет и в помине. Он и сам это понимает, поэтому точно не пойдет на самоубийство.
Это очень живучее политическое животное, поэтому он будет цепляться за власть. Для него цепляние за власть – это балансировка между поддержкой путина с одной стороны и стремлением к тому, чтобы пути его не проглотили, с другой стороны. Есть и третья сторона – это неучастие в войне именно своими силами,
– подытожил оппозиционер.
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Угроза вторжения со стороны Беларуси: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщают, что признаков наступления врага с территории Беларуси пока нет. Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается без существенных изменений.
- Однако угроза сохраняется, а значит, украинская сторона реагирует на нее и готова обороняться. В этом заверил и глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус .
- Между тем, заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко лично приехал на Волынь и проверил систему обороны на той части украинско-белорусской границы. Он подчеркнул, что если враг попытается продвинуться в этом направлении – получит достойный отпор.