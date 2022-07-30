Следовательно, Лукашенко будет продолжать предоставлять территорию Беларуси и свою логистику в пользование российской армии, но непосредственное вторжение – плохой сценарий для него. Об этом эксклюзивно 24 канала рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

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лукашенко, конечно, постоянно притворяется идиотом, сумасшедшим, говорит всяческой глупости, но он, на мой взгляд, гораздо более мощный политик (чем путин – 24 канал). Не потому, что он хорош, а потому, что более устойчив и умел политический махинатор и манипулятор,

– считает он.

По словам Яковенко, на это указывает то, что он в течение долгих лет пытался устоять и устоял, балансируя между Западом и Путиным. А такое политическое маневрирование путина просто недоступно.

Оппозиционер добавил, что лукашенко прекрасно чувствует опасность и понимает, что любая попытка непосредственно напасть в Украину, ввести на ее территории хотя бы одного солдата, приведет к тому, что украинская армия будет просто перемалывать белорусских военнослужащих.

"И они вернутся вооружать белорусов, чтобы они свергли лукашенко, к чему белорусский народ готов, как показали выборы", – убежден Яковенко.

Если у Путина есть существенная поддержка населения, хоть и не 80%, как показывают заказные соцопросы, а где-то 45 – 50%, то у лукашенко ее нет и в помине. Он и сам это понимает, поэтому точно не пойдет на самоубийство.

Это очень живучее политическое животное, поэтому он будет цепляться за власть. Для него цепляние за власть – это балансировка между поддержкой путина с одной стороны и стремлением к тому, чтобы пути его не проглотили, с другой стороны. Есть и третья сторона – это неучастие в войне именно своими силами,

– подытожил оппозиционер.

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