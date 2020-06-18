О внезапной попытке ликвидировать юридический факультет КНУ имени Тараса Шевченко сообщили сразу несколько блогеров.

По информации Алексея Голобуцкого, на 18 июня руководством университета назначено заседание Ученого совета для рассмотрения вопроса о создании на базе факультета нового заведения – Института права.

"Создание Института права идет в разрез с традициями университета, поскольку влечет за собой ликвидацию юрфака, которому 185 лет", – отмечает Голобуцкий.

О недовольстве коллектива факультета идеей поспешной реорганизации сообщает Кирилл Сазонов: "Что за спешка? В чем насущность вопроса? Почему не спросили ни преподавателей, ни студентов? Спойлер – коллектив не в восторге".

Большое количество проблем, которые повлечет ликвидация факультета во время вступительной кампании, проходящей во время пандемии, предупреждает и Виктор Таран: "Это все может поставить под сомнение вступительную кампанию на юрфак в 2020 году, которая и так под вопросом из-за COVID-19".

В связи с пандемией коронавируса, вступительная кампания на юридический факультет действительно была перенесена на 13 августа. Реорганизация же одного из символов университета Шевченко, который был основан в 1834 году, это длительный процесс, который требует получения новой лицензии на образовательную деятельность, новой сертификационной документации на аккредитацию и широкого круга других формальных действий.

"Переоформить не успеют, так как вступительная кампания 2020 вот-вот начнется", – утверждает Голобуцкий.

"Как быть с набором студентов в этом случае? Ни детям, ни их родителям не позавидуешь. Многие очевидно выберут другой вуз на фоне такой неопределенности", – пишет Сазонов.

Блогеры вспоминают высокие рейтинги юридического факультета КНУ среди юридических вузов Украины и не понимают, чем вызвано такое внезапное желание его реорганизовать.

"Что вообще не так с факультетом, которому почти 200 лет? Репутация у него серьезная, места в рейтингах качества образования страны самые высокие", – отмечает Кирилл Сазонов. Недопустимость спонтанности и спешки подчеркивает и Голобуцкий, отмечая, что такой подход ставит под сомнение разумность принятия таких радикальных решений. Виктор Таран считает, что подобные реорганизации нужно делать спокойно и взвешенно: "Надеюсь здравый смысл победит, и такая нахрапистая реорганизация юрфака не состоится".