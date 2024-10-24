Об этом пишет журналист Дэвид Акс для издания The Telegraph. Автор также отметил, что к этому конфликту также могут присоединиться и войска других государств.

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Как вступление КНДР в войну может привести к Третьей мировой

Автор отметил, что в первой половине октября семь кораблей российского Тихоокеанского флота вышли из Чхонджина, Хамхина и Мусудана в Северной Корее в российский Владивосток. На борту было 1 500 солдат северокорейского спецподразделения.

В общем, вероятно, диктатор КНДР Ким Чен Ын планирует отправить на помощь Путину 11 000 своих солдат. Это делает войну России против Украины глобальным конфликтом и потенциально может привести к началу Третьей мировой войны.

В материале говорится, что другие страны с обеих сторон конфликта могут последовать примеру КНДР. Более того, подобные шаги по привлечению своих войск уже предлагали британские и французские политики.

Понятно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и Китае понимают ставки. Менее очевидно, что союзники Украины в НАТО понимают это,

– написал Акс.

Он также подчеркнул, что с учетом ежедневных потерь российских оккупантов на фронте в Украине, 11 тысяч военных из Северной Кореи равна двум неделям боев оккупантов на фронте. Но это свидетельствует, что Ким Чен Ын может отправить в Россию гораздо больше северокорейских военных.

В материале указано, что усиление роли Северной Кореи в российско-украинской войне грозит втягиванием в конфликт и Южной Кореи. Пока Сеул направил в Украину только гуманитарную помощь и продал США миллион артиллерийских снарядов для Украины. Но теперь ситуация может измениться.

"На чрезвычайном заседании Совета национальной безопасности на этой неделе высшие должностные лица Южной Кореи назвали поддержку Северной Кореей военных усилий России "серьезной угрозой безопасности" и пообещали в ответ усилить свое вмешательство в ситуацию в Украине", – отметил автор.

В издании предполагают, что оружие из Южной Кореи может вскоре попасть в Украину. Однако они предостерегают, что союзники Киева по НАТО, возможно, не полностью осознают последствия военного участия Северной Кореи так же эффективно, как это делает Южная Корея.

Поскольку Украина сталкивается с насущной потребностью в увеличении поддержки, появились сообщения, что западные союзники планируют сократить военную помощь. Потенциальная помощь Южной Кореи рассматривается как критическая мера, которая поможет преодолеть этот пробел.