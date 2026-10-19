Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на нескольких дипломатов ЕС.

Что известно о переговорах по вступлению Украины в ЕС?

Рабочая группа Рады ЕС по вопросам расширения (COELA) проведет заседание в Брюсселе 20 октября в 11:30 по киевскому времени. Первым вопросом повестки дня станет Украина. Представители стран ЕС рассмотрят результаты скрининга украинского законодательства по двум переговорным кластерам.

Кластер 4 – "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие".

Кластер 5 – "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Аналогичное обсуждение результатов скрининга по этим направлениям предусмотрено и для Молдовы.

На данный момент Украина открыла четыре из шести переговорных кластеров. Кластеры 4 и 5 остаются последними, что еще необходимо открыть в рамках переговорного процесса о вступлении в Евросоюз.

Украинское правительство рассчитывает на открытие обоих кластеров до конца 2026 года. В Киеве также надеются, что Венгрия больше не будет блокировать продвижение Украины на пути к членству в ЕС.

Напомним, 12 октября все государства-члены Европейского Союза согласились открыть для Украины переговорные кластеры 2 и 3 на пути к вступлению в ЕС. По словам министра по делам Европы Ирландии Томаса Бирна, чья страна председательствует в Совете ЕС, соответствующее решение также было принято в отношении Молдовы.

Открытие кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада 12 октября одобрила необходимые изменения в закон об образовании, которые урегулировали вопросы, долгое время вызывавшие оговорки со стороны Венгрии. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Берн назвал 13 октября дипломатическим "супервторником" для нескольких стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Помимо Украины и Молдовы, решения касались продвижения Албании и Черногории в переговорном процессе.