Украина надеется на скорейшее присоединение к европейской семье. Наша страна показала, что готова отстаивать демократические ценности и противостоять такой угрозе, как Россия.
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Вступление Украины в ЕС: прогноз из Парижа
Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон считает, что процесс вступления Украины в ЕС будет не слишком скорым. По его прогнозам Украина станет полноправным членом ЕС через годы.
Надо быть честными. Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года – это будет ложь. Вероятно, это займет 15 – 20 лет. Но мы обязаны создать такой политический проект, в котором украинцы смогут участвовать,
– заявил Бон.
Вступление Украины в ЕС: коротко о последних событиях
- Президент Франции продвигает свою идею нового европейского сообщества. Он стремится создать "Европейское политическое сообщество", которое станет дополнением к ЕС, но не его альтернативой. Именно в этом проекте Макрон предлагает место Украине. Туда также должны войти другие демократические страны, стремящиеся стать членами ЕС.
- Европарламент принял решение об отмене пошлин на украинские товары. Таким образом Европа хочет помочь украинской экономике, которая страдает из-за нападения России.
- Уже в июне Еврокомиссия должна дать свой ответ по поводу вступления Украины в ЕС. Ожидается, что мы получим статус кандидата на вступление, но о полноправном членстве пока речь не идет. В частности, Европа опасается, что война отважных украинцев с российскими оккупантами может затянуться. Кроме того, ЕС будет нести ответственность за экономическую ситуацию в Украине, которая после войны и разрушений будет нуждаться в большой поддержке. Поэтому инициатива Макрона может воплотиться в реальность, ведь она направлена на предоставление "политической Европы" без членства ЕС.
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