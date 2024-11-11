Он отметил, что Украина “на правильном пути”. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на “Европейскую правду”.

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Какие результаты Украины на пути в ЕС

Последний отчет Еврокомиссии о расширении, отметил "хороший прогресс" Украины.

В последнем отчете о расширении, который Еврокомиссия утвердила 30 октября, Украина признана такой, что имеет очень хороший результат, гораздо лучше, чем у некоторых других государств, которые готовятся к членству уже много лет,

– отметил Боррель.

Эти результаты, по мнению Борреля, демонстрируют, что Украина "на правильном пути". По его словам, украинское общество твердо настроено на вступление в ЕС и готово работать ради этой цели.

Он также отметил, что приложил немало усилий для продвижения Украины на пути к членству, особенно в то время, когда не все европейские лидеры разделяли эту позицию.

Жозеп Боррель в Украине также посетил ранее оккупированное село Ягодное в Черниговской области. Он ознакомился с сооружением фортификационных укреплений в приграничной области.