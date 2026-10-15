Об этом рассказал венгерский премьер накануне открытия саммита лидеров в Брюсселе. Видеозапись заявления опубликовала Европейская комиссия на своем сайте.

Что в Венгрии сказали о евроинтеграции Украины?

В четверг, 15 октября, Мадьяр сообщил о подготовке короткой встречи с Владимиром Зеленским. Политики планируют провести беседу продолжительностью 10–15 минут на следующий день.

Они намерены подвести итоги диалога последних месяцев и оценить ход выполнения совместных договоренностей между Киевом и Будапештом.

Венгерский премьер ответил на вопрос журналистов о том, существует ли конкретный срок вступления Украины в Евросоюз. Он отметил, что целевой даты нет.

Глава правительства отметил, что странам-кандидатам придется пройти полную процедуру реформ без каких-либо привилегий или сокращений. В качестве примера он привел государства Западных Балкан, которые без особого успеха ведут переговоры о вступлении в блок уже около 15 лет.

Мы верим в полноценное, настоящее членство, но этот процесс может длиться 15 или 20 лет,

– заявил Мадьяр.

Он также категорически выступил против предоставления кандидатам особого, временного или параллельного статуса в содружестве. Политик подчеркнул, что страны должны получать полноправный голос только при условии полного выполнения установленных критериев.

Напомним, что на этой неделе Рада Европейского Союза открыла для Украины еще два переговорных кластера. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

После этого министр Ирландии по делам Европы Томас Бирн подчеркнул необходимость соблюдения высоких темпов дальнейших реформ для сохранения положительной динамики евроинтеграционного курса. Отметим, что Украина открыла уже 4 из 6 кластеров.