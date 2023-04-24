Об этом 24 Каналу рассказал глава общественной лиги "Украина - НАТО" Сергей Джердж. По его словам, препятствуют процессу вступления Украины в НАТО определенные страны, тайно находящиеся на стороне России.

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Почему Украина до сих пор не в НАТО

Сергей Джердж пояснил, что Украина доказала, что является реформируемой демократической страной.

"По некоторым направлениям у нас реформы даже дальше прошли, чем в некоторых странах НАТО", – убежден он.

Также Украина принимала участие во всех миссиях НАТО, ООН, ОБСЕ, поэтому имеет опыт международного сотрудничества. Этого не делали даже некоторые страны-члены альянса.

По его мнению, есть два фактора, тормозящих вступление Украины в НАТО.

Во-первых, это тайное влияние России, Кремля на тех политиков, которые пришли к власти благодаря российским деньгам,

– заметил он.

Джердж добавил, что в последнее время Россия поддерживает контроверсионные и противоположные движения. Делает это для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в самих странах, получить возможность влиять на некоторые процессы и приводить к власти нужных ей политиков.

Кто мешает на пути в НАТО

Глава общественной лиги "Украина - НАТО" сообщил, что второй фактор, который мешает, это горячая фаза российско-украинской войны.

Впрочем, в Вашингтонском договоре речь не идет о войне как главной причине отсрочки вступления страны в НАТО.

Мы говорим о вступлении куда? В структуру безопасности, а противодействие войне – это и есть задача этой организации безопасности. Мы по адресу обращаемся!

– подчеркнул он.

По его словам, НАТО – это самая демократическая организация в мире, потому что там все решения принимаются консенсусом, не так, как в ЕС – большинством, то есть должны быть все 100% "за".

"Если бы в НАТО решение принималось большинством голосов, Украина уже была бы членом этой организации", – заметил Джердж.

Потому что только одно звено может блокировать дальнейший процесс вступления страны в альянс, что может существенно влиять на развитие событий.

Вступление Украины в НАТО: главное