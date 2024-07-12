Это является еще одной упущенной возможностью положить конец неопределенности относительно движения нашей страны в Альянс и подготовить основу для возвращения к большей международной стабильности.

Смотрите также В Вашингтоне завершился юбилейный саммит НАТО: какие заявления сделали страны-члены Альянса

Почему Украину стоит пригласить в НАТО

Вторжение России в Украину было одним из главных вопросов повестки дня 3-дневного саммита НАТО, который состоялся в Вашингтоне. Такой фокус внимания, направленный на Украину, не был неожиданностью. Полномасштабная война, которую российский диктатор Владимир Путин начал в феврале 2022 года, является крупнейшей войной в Европе со времен Второй мировой и создает значительные вызовы безопасности всех членов НАТО.

С тех пор как началось полномасштабное вторжение, а это уже 2 с половиной года назад, Россия усилила сотрудничество с Китаем, Ираном и Северной Кореей, которые разделяют стремление Москвы подорвать существующий мировой порядок, основанный на правилах.

В Atlantic Council отметили, что появление этой авторитарной оси помогло подчеркнуть необходимость решительного ответа НАТО на российскую агрессию против Украины. Члены Альянса имеют четкое осознание, что Китай, в частности, внимательно следит за реакцией Альянса на вторжение Москвы, а любой успех России в войне против Украины, вероятно, будет подпитывать экспансионистские амбиции Пекина по Тайваню и в других местах.

Несмотря на широкое признание того, что результат войны России против Украины сформирует будущее международных отношений, саммит на этой неделе подтвердил, что в НАТО до сих пор нет консенсуса относительно членства Киева. Наоборот, Альянс, похоже, глубоко разделен по этому вопросу.

Сомнения есть из-за потенциала дальнейшей опасной эскалации в нынешней конфронтации с Кремлем. Те, кто является оппонентами вступления Украины утверждают, что, пригласив Киев к присоединению, НАТО может вскоре оказаться в войне с Россией.

В то же время многие сторонники членства Украины считают, что держать Киев в геополитической неопределенности – это ошибка, которая только поощряет Россию и затягивает войну.

5 весомых причин пригласить Украину к вступлению в НАТО

Во-первых, такое решение положило бы конец российским имперским амбициям в Украине. Так, официально пригласив Киев и объявив о начале переговоров о вступлении, Альянс пошлет Москве четкий сигнал: ее мечты о захвате Украины и восстановлении Российской империи – напрасны. Это стало бы переломным моментом для современной России, который, вероятно, заставил бы ее переосмыслить свою роль в мире.

такое решение положило бы конец российским имперским амбициям в Украине. Так, официально пригласив Киев и объявив о начале переговоров о вступлении, Альянс пошлет Москве четкий сигнал: ее мечты о захвате Украины и восстановлении Российской империи – напрасны. Это стало бы переломным моментом для современной России, который, вероятно, заставил бы ее переосмыслить свою роль в мире. Во-вторых, вступление Киева значительно усилит НАТО. В Atlantic Council указали, что Украина имеет одну из крупнейших, боеспособных и инновационных армий в Европе. В течение почти двух с половиной лет украинские Силы обороны превзошли ожидания и успешно противостояли войскам оккупационной армии, которые считаются второй по мощности армией в мире. Как член Североатлантического Альянса, Украина укрепила бы безопасность Европы, поделившись своим уникальным боевым опытом и знаниями о передовых технологиях ведения боевых действий.

вступление Киева значительно усилит НАТО. В Atlantic Council указали, что Украина имеет одну из крупнейших, боеспособных и инновационных армий в Европе. В течение почти двух с половиной лет украинские Силы обороны превзошли ожидания и успешно противостояли войскам оккупационной армии, которые считаются второй по мощности армией в мире. Как член Североатлантического Альянса, Украина укрепила бы безопасность Европы, поделившись своим уникальным боевым опытом и знаниями о передовых технологиях ведения боевых действий. В-третьих , приглашение Украины в НАТО помогло бы сдержать Россию от агрессии или злонамеренных действий в других частях Европы. Таким образом, это подтвердило бы контрпродуктивность российской ревизионистской повестки дня и вероятность дальнейших негативных последствий, если Кремль будет продолжать проводить политику, враждебную Западу. Безопасность Украины, в конце концов гарантирована Статьей 5 Договора НАТО, обеспечила бы стабильность и мир по всему евроатлантическому пространству.

, приглашение Украины в НАТО помогло бы сдержать Россию от агрессии или злонамеренных действий в других частях Европы. Таким образом, это подтвердило бы контрпродуктивность российской ревизионистской повестки дня и вероятность дальнейших негативных последствий, если Кремль будет продолжать проводить политику, враждебную Западу. Безопасность Украины, в конце концов гарантирована Статьей 5 Договора НАТО, обеспечила бы стабильность и мир по всему евроатлантическому пространству. В-четвертых, Украина стала бы особенно преданным членом Альянса. Там указали, что опросы постоянно указывают на то, что около трех четвертей украинцев поддерживают вступление в НАТО. Собственно, это более высокий уровень общественной поддержки, чем во многих странах Альянса. Отмечается, что и украинские чиновники, и общество в целом очень хорошо понимают ответственность, которая придет со вступлением в НАТО. В течение последнего десятилетия Украина показывала высокий уровень финансовой дисциплины, придерживаясь руководящих принципов Альянса по расходам на оборону, которые предусматривают 2% от ВВП. Военные нашей страны также достигли значительного прогресса в плане оперативной совместимости и принятии стандартов НАТО.

Украина стала бы особенно преданным членом Альянса. Там указали, что опросы постоянно указывают на то, что около трех четвертей украинцев поддерживают вступление в НАТО. Собственно, это более высокий уровень общественной поддержки, чем во многих странах Альянса. Отмечается, что и украинские чиновники, и общество в целом очень хорошо понимают ответственность, которая придет со вступлением в НАТО. В течение последнего десятилетия Украина показывала высокий уровень финансовой дисциплины, придерживаясь руководящих принципов Альянса по расходам на оборону, которые предусматривают 2% от ВВП. Военные нашей страны также достигли значительного прогресса в плане оперативной совместимости и принятии стандартов НАТО. Пятым убедительным аргументом в пользу членства Украины в НАТО является сигнал, который это даст международному сообществу. Собственно, приглашение Киева стать частью Альянса продемонстрировало бы единство и решимость коллективного Запада в то время, когда Россия и другие автократии ищут признаки его слабости.

Немногие ожидали, что саммит НАТО, прошедший в этом году, принесет значительные прорывы в вопросе вступления Украины. Тем не менее, отсутствие прогресса будет приветствоваться в Россией, а также неизбежно приведет к разочарованию в Украине. Лидеры Североатлантического Альянса снова использовали "сильные" слова, но не смогли подкрепить их решительными действиями.

Несмотря на это, ближайшие месяцы важно продолжать дебаты относительно будущего вступления Украины в блок.

"Важно, что украинцы не просят о немедленном присоединении к НАТО и не ожидают получить преимущества коллективной обороны в контексте нынешнего российского вторжения. Вместо этого они стремятся получить приглашение, которое создаст реалистичную и практическую дорожную карту к будущему членству", – говорится в Atlantic Council.

Указывается, что большинство украинцев рассматривают вступление в Альянс как единственный способ гарантировать долгосрочную безопасность своей страны на фоне угрозы со стороны России и создать условия для устойчивого мира в Восточной Европе.

Если не будет решительного приглашения к вступлению в Альянс, украинцы опасаются, что любое соглашение о прекращении огня с Москвой обеспечит лишь временную паузу перед следующим нападением России,

– отметили там.

