Владимир Зеленский представил План победы, где членство в НАТО является первым пунктом. Президент ПА НАТО Джерри Коннолли сказал, что сначала нужно закончить войну, восстановить суверенитет Украины над своими территориями, а потом убедиться, что открыт путь в НАТО.

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Нужно восстановить суверенитет

По словам, президента ПА НАТО Альянс и США также четко указали, что приветствуют идею присоединения Украины. Это называют "неотвратимой тропой" к этому членству.

Я понимаю определенную спешку и нетерпеливость со стороны украинцев – вы бы хотели бы стать членом НАТО еще вчера. Но мы имеем, понятное дело, сложную и трагическую ситуацию на территории Украины,

– сказал Джерри Коннолли

Он имеет в виду присутствие российских войск и российскую оккупацию украинских территорий.

Он также назвал членство всей территории Украины в НАТО "лучшим путем". В то же время, возможно, он не единственный. Коннолли объяснил, что пока неизвестно, каким будет результат этой борьбы, мы знаем, на какой результат мы надеемся.

Именно поэтому США и НАТО поддерживают Украину и выделяют значительные ресурсы для того, чтобы наше государство устояло.