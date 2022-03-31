Такую информацию сообщил в утреннем видеообращении глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.

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По словам Чауса, украинские защитники уничтожали врага без остановки, а также продолжают с такими же силами и запасом делать это и сейчас.

Сообщается, что войска РФ продолжают нести большие потери, они – деморализованы.

Происходит перемещение врага по всей территории Черниговской области, но можно ли это назвать отводом войск – я в этом не уверен, Однако, как минимум, это какая-то перегруппировка, но и возможно они действительно отходят. Это никак не дает нам никакого шанса расслабиться, мы должны быть в тонусе,

– отметил Вячеслав Чаус.

Глава ОГА подчеркнул, что каждый должен выполнять свою работу, потому что ее на территории очень много. Он сообщил, что волонтеры и власти снабжают город продуктами питания и водой.

По его словам, гуманитарная помощь не доезжает во все города области из-за оккупации и обстрелов врага, однако в ОГА понимают эту проблему и обещают доехать с нашими крутыми волонтерами.

Как только мы отгоним москальскую мразоту от нашего города, полноценная жизнедеятельность нашего города восстановится очень быстро. В этом я вас уверяю,

– подчеркнул Чаус.

Также глава Черниговской ОГА поблагодарил своих коллег и команду. В частности, благодарность прозвучала ко всем, без исключения, председателям общин, которые находятся на своем месте, которые обеспечивают свои общины всем необходимым.

"Хочу поблагодарить свою команду, тех, которые со мной здесь в Чернигове и председателей районных военных администраций: Григория, Владимира, Андрея, Ивана и снова Андрея. Спасибо, что вы на своем месте и делаете такое нужное всем дело с холодной головой, без паники и с четким пониманием, что нужно делать», – с такими словами Чаус обратился к коллегам.