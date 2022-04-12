Каждый украинец делает все возможное, чтобы наши защитники успешно ликвидировали российских оккупантов. Теперь о позициях врага нашим героям можно сообщить очень просто.

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Поиск комплексов "Редут"

Наши защитники разыскивают вражеские комплексы "Редут-2УС". Они обеспечивают связь командования россиян с солдатами, обеспечивают обмен информацией. Их уничтожение нарушит коммуникацию в рядах врага, поэтому генералы будут вынуждены управлять своими войсками на поле боя, что увеличивает шансы их ликвидировать.

Украинцев призывают сообщать при обнаружении такого комплекса и его локации в Telegram-бот "єВорог".

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