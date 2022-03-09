На этот раз грузом 200 в Россию поедет командир 33 мотострелкового полка, бывший начальник штаба 56-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ гвардии подполковник Юрий Агарков.

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По информации из некрологов, которые уже публикуются в российских СМИ и социальных сетях, на территории нашего государства он был не один, а со всем своим полком. Полк тоже понес тяжелые потери.

ГУР МО сообщает, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля погибло по меньшей мере 6 старших офицеров, от командира полка и до заместителя командующего 41 российской армии.



ВСУ уничтожили российского подполковника Юрия Агаркова / Скриншот



ВСУ уничтожили российского офицера / Скриншот

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