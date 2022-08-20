Соединенные Штаты Америки объявили об очередном пакете военной помощи для Украины. Герои ВСУ уже показали, что используют современное западное вооружение максимально эффективно, поэтому объемы поддержки со временем будут только расти.

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ВСУ модернизировали свои истребители

Как сообщили в Пентагоне, одним из пунктов нового пакета военной помощи для ВСУ стали ракеты HARM. Как сообщили в ведомстве, Украина модернизировала свои истребители под их использование, поэтому уже может активно их применять против российских оккупантов.

ВСУ интегрировали HARM в свои истребители МиГ. Раньше мы определили такую техническую возможность и после того, как украинские военные справились с модернизацией, мы предоставили ракеты. Это уже второй транш ракет HARM в Украине,

– сообщил чиновник.

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российские оккупанты не прекращают наступательных действий сразу на нескольких направлениях. ВСУ удается отражать атаки врага, наносить ему урон и отбрасывать на предыдущие позиции.

россияне очень испугались "хлопка" в Крыму. Они уже начали распродавать квартиры за бесценок и убегать с полуострова.

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