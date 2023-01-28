Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов эфире "Радио Свобода". По его словам, наши защитники также могут атаковать и ударить по военным целям на территории России.

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Удары ВСУ по территории России

Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы,

– отметил Данилов.

По его словам, если наши защитники будут работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам.

Украинцев не сломает ракетный террор России

Спикер ГУР Андрей Юсов уверен, что результат российских обстрелов один – Украина выстоит. Он акцентировал на том, что эта так называемая "специальная военная операция" безумная. Однако захватчикам не удалось ни в первые недели после 24 февраля сломать Украину, ни во время массированных ракетных атак быстро "положить" украинскую энергетическую систему.

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