Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов эфире "Радио Свобода". По его словам, наши защитники также могут атаковать и ударить по военным целям на территории России.
Важно Массированная ракетная атака 26 января: погибли 11 человек
Удары ВСУ по территории России
Я не понимаю, откуда появляются данные о том, что мы не можем попадать именно по военным целям. Мы – не россияне, и мы не уничтожаем объекты критической инфраструктуры, больницы, детсады, школы,
– отметил Данилов.
По его словам, если наши защитники будут работать, то это будут только военные объекты, непосредственно имеющие отношение к происходящим на фронте процессам.
Украинцев не сломает ракетный террор России
Спикер ГУР Андрей Юсов уверен, что результат российских обстрелов один – Украина выстоит. Он акцентировал на том, что эта так называемая "специальная военная операция" безумная. Однако захватчикам не удалось ни в первые недели после 24 февраля сломать Украину, ни во время массированных ракетных атак быстро "положить" украинскую энергетическую систему.
Массированная атака Украины 26 января: что известно
- Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате попадания ракеты в нежилое здание в Голосеевском районе столицы есть информация об одном погибшем и двух раненых.
- В результате массированного ракетного удара попадание и повреждение нескольких объектов энергетической инфраструктуры в Одесской и других областях Украины.
- В Винницкой области есть попадание вражеских ракет. Пострадавших нет.
- Глава ОВА Максим Марченко заявил, что российские оккупанты в Одесской области попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- Подразделениями противовоздушной обороны в небе над Одесщиной были сбиты три ракеты "Калибр".