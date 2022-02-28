В оккупантов били из РСЗО "Ураган". Украинским защитникам удалось остановить вражескую колонну. Потери ВВТ и личного состава российского подразделения пока уточняют.

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Вблизи населенного пункта Хорошее Озеро, что на Черниговщине, в результате огневого удара РСЗО "Ураган" задержано движение колонны противника,

– говорится в сообщении.

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