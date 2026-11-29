Как сообщили в телеграмме Генерального штаба ВСУ, украинские воины продолжают систематически наносить удары по военной логистике российской армии. Без регулярной доставки топлива танки, бронемашины и грузовики захватчиков теряют мобильность и останавливаются.

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Удары по складам и логистике

На этот раз под огонь попали не только машины снабжения на территории России, но и тыловые склады на временно оккупированных территориях Украины.

В частности, в районе Макеевки в Донецкой области и Катериновки в Луганской области Силы обороны нанесли удары по вражеским складам материально-технических средств. В настоящее время масштабы нанесенного противнику ущерба уточняются.

В военном ведомстве подчеркнули, что боевые действия по ключевым объектам захватчиков будут продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против нашего государства.

Напомним, что в течение одной недели защитники систематически поразили 15 складов оккупантов с топливом, боеприпасами и дронами.