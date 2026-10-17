Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно об успешных ударах по тылам врага?

Целью на территории страны-агрессора стала переправа через реку Унеча вблизи населенного пункта Слобода-Селецкая. Точные удары по этому объекту призваны нарушить бесперебойную переброску российской военной техники.

Помимо российской территории, Силы обороны активно нанесли удары по временно оккупированным землям Украины. В частности, в районах Новоандреевки, Никольского и Мариуполя Донецкой области защитники успешно обстреляли склады материально-технических средств захватчиков.

Также вблизи Малиновки украинские бойцы уничтожили вражеский пункт управления беспилотниками.

Работа по ключевым целям России будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины,

– подчеркнули в ведомстве.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, украинские военные регулярно наносят удары по вражеской инфраструктуре. В частности, недавно Силы обороны нанесли удары по военным объектам российской армии на территории Курской и Брянской областей России, а также на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой и Запорожской областей. В частности, были поражены ремонтную базу ракетных комплексов "Искандер-М", я радиолокационная станция, склады топлива и боеприпасов, а также места сосредоточения российских военных.

Кроме того, в начале октября в ходе операции " было атаковано " был уничтожен важный разведывательный железнодорожный мост в российском Ростове.