Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко высказал 24 Каналу мнение, что с началом операции на Курщине, россияне получили задание во что бы то ни стало продвигаться в Украине.

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Штурм россиян

Федоренко рассказал, что россияне на Харьковщине собрали всю имеющуюся бронетехнику, наварили на нее сараи, как на Донбассе, посадили туда штурмовую пехоту и отправились на штурм. Однако после удачной работы украинской артиллерии, противотанкистов, пехоты с ПЗРК, примерно 90% техники врага было уничтожено.

Картина была следующая. Открываются люки сараев, из него начинают выпадать "200-е", потом раненые и потом определенная часть живых. Остальная же техника, в том числе и средствами БпЛА, была сожжена. Только нашему подразделению удалось уничтожить 4 танка, 3 ББМ, еще 2 танка повредить,

– отметил командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр.

Задача россиян на Харьковщине

По его словам, россияне не оставляют попыток оккупировать Волчанск. Он им нужен как плацдарм для дальнейшего движения на Купянск. Кроме того, оккупантам важно дойти до административных границ Харькова, чтобы взять под огневой контроль ствольной артиллерии спальные микрорайоны города.

"Для врага важно усилить террор гражданского населения. Они благодаря этому получат определенные баллы для возможности дальнейших переговоров с теми странами, поддерживающих Украину. Террористы, о чем с ними можно говорить", – заметил Федоренко.