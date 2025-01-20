Потери оккупантов в пересчете на деньги составили около 13 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 47-ю ОМБр.

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Как ВСУ остановили штурм оккупантов в Курской области

Бойцы 47-й бригады "Магура" вместе с подразделением 82-й бригады отбили очередную масштабную атаку российских сил в Курской области.

Как и раньше, противник продолжает действовать по неизменному сценарию: выдвигает колонны техники и бросает многочисленные силы, пытаясь вытеснить украинских защитников.

Все подразделения 47-й бригады "Магура" действовали слаженно. Работали пехотинцы и артиллерия под корректировкой роты разведки. Батальон беспилотных систем эффективно применял FPV-дроны, пилоты механизированных батальонов осуществляли точные удары с воздуха.

Благодаря слаженной работе удалось успешно остановить атаку врага.

Потери врага впечатляют: уничтожено 3 танка (стоимостью более 6 миллионов долларов), 7 БМП (более 7 миллионов долларов), а также целая рота живой силы. 35 российских военных были ликвидированы, еще 62 получили ранения.