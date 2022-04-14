В Кривом Роге готовятся к любому возможному варианту развития событий. Об этом сообщил глава Криворожской ОВА Александр Вилкул 14 апреля.

Актуально Россияне пытаются возобновить наступление в районе Осокоровки в сторону Кривого Рога

"Благодаря героизму наших ВСУ фронт отодвинут от Кривого Рога на 40 – 50 километров. При каждом продвижении фронта мы строим дополнительные рубежи обороны", – отметил Вилкул.

Как отметил глава Криворожской ОВА, хотя бюджет города упал, денег хватит на зарплаты и социальные выплаты.

Большие предприятия работают. Начинает работать малый и средний бизнес. Экономика – это кровеносная система государства, это зарплата, это налоги,

– подчеркнул Вилкул.

Он добавил, что местные власти города работают с каждым предприятием, помогают построить новую логистику, а также делают все, чтобы обеспечить поставки сырья.