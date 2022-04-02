Глава Офиса Президента это объяснил тем, что наши Вооруженные Силы подготовили кое-что для военных России. Однако эта информация под грифом "секретно", чтобы не испортить неприятный сюрприз оккупантам.

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"Скоро все увидите сами"

Ермак написал, о подготовке к чему-то интересному, чтобы сразу ответить на вопрос "почему вы так улыбаетесь?". Он также добавил, что скоро украинцы смогут все увидеть своими глазами.

С Валерием Залужным после совещания у Президента. Спросите, почему мы улыбаемся? Вооруженные Силы подготовили неприятности для оккупанта. Скоро все увидите сами,

– отметил Андрей Ермак.

Фотографию сделали после совещания, которое состоялось при участии Президента 2 апреля. Также там обсуждали экономическую ситуацию в стране.

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