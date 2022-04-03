По его словам, противник увеличивает силы на Южном направлении. Но, несмотря на это, ВСУ контролируют воздушное пространство.

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Да, там трудно выполнять задачи, но и на таких сложных направлениях, как видим, нам удается уверенно бить врага. Успехи вчерашнего и сегодняшнего дня доказательство этого,

– сказал пресс-секретарь Воздушных сил.

Он заверил, что к вечеру будет новая информация о сбитых рашистских бортах.

Напомним, что в течение вчерашних суток Воздушные силы ВСУ поразили 8 воздушных целей оккупантов. В частности, 2 самолета. По предварительным данным, говорится об истребителях-бомбардировщиках Су-34.

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