Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику

Так наши военные 12 августа сбили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщили в Группировке Объединенных сил.

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Также войска противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины сбили на Востоке страны и ряд других целей:

российский штурмовик Су-25;

4 беспилотника типа "Орлан-10".



Войска ПВО Украины уничтожили вражеский штурмовик и четыре БПЛА / Фото из фейсбука Группировка ОС



Результат удачной работы ВСУ / Фото из фейсбука Группировка ОС

Актуальные потери врага

Украинские военные каждый день показывают российским захватчикам, что им на нашей земле совсем не рады. До кого не доходит, получает билет на концерт Кобзона. Так, с начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ ликвидировали уже 43 400 вражеских бойцов. За последние сутки удалось уничтожить еще 200 врагов. Немалые потери у оккупантов и в технике:

танков – 1 855 единиц (из них за прошедшие сутки ВСУ уничтожили 7);

боевых бронированных машин – 4 115 единиц (+7);

артиллерийских систем – 978 единиц (+3);

РСЗО – 261 единица;

средства ПВО – 136 единиц;

самолетов – 233 единиц;

вертолетов – 193 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 779 единиц (+1);

крылатых ракет – 187 единиц (+2);

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3036 единиц (+15);

специальной техники – 91 единица (+1).

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что наибольшие потери на протяжении 12 августа российская армия понесла на Бахмутском и Криворожском направлениях.

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