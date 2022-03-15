Срочники будут защищать Украину от российских орков, если боевые действия начнутся на ранее мирной территории. Об этом сообщил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Роман Горбач.

На тему В ВСУ рассказали о дальнейших планах относительно мобилизации

Военнослужащие срочной службы обычно проходили службу в частях обеспечения в тыловых районах боевых воинских частей. К задачам в зоне ООС их не привлекали, потому и сейчас их специально в эту зону никто не направляет,

– сказал Горбач.

Он добавил, что обстоятельства могут складываться так, что на мирной территории будут боевые действия. Тогда срочники наравне со всеми будут привлекаться к обороне этих воинских частей.