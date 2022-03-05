Украинские силы продолжают активное уничтожение российских оккупантов по всем направлениям, где они вторглись в нашу страну. Деморализованные враги после встречи с нашими героями, если им удалось выжить, сдаются в плен или спасают жизнь бегством.

Кстати Мы убиваем мирный народ, – русский солдат в плену раскаивается, что верил своим командирам

Победа ВСУ на Черниговщине

На Черниговщине подразделения оперативного командования"Север" разбили силы противника и помешали их продвижению в сторону Киева. Вся вражеская техника уничтожена.

Что касается оккупантов, которым удалось выжить, то они бежали. Впрочем, долго бегать без пищи они не смогут, поэтому стоит ожидать их быстрой сдачи в плен.

Российские оккупанты деморализованы и уменьшают активность наступлений, в то время как ВСУ и другие украинские защитники мотивированы как можно быстрее освободить свою землю от орков.

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