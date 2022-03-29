Одна из колонн российских оккупантов двигалась в направлении Николаева. Правда, долгим путь этих вражеских солдат не был.

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Уничтожение колонны

Как сообщил представитель оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук, нашим героям удалось разбить вражескую колонну. Ликвидированных оккупантов на свой счет записали воины десантно-штурмовых войск.

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