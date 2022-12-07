То есть, пожалуй, 3+3 награды или 4+2. Вы спросите, а это много или мало? Ответ – это очень много, потому что до такого редко кто доживает.

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До 3 орденов в России доживают только настоящие профи

Еще летом россияне начали продвигать идею новых льгот для своих военных. Но только 21 ноября Владимир Путин подписал изменения в законодательство – кавалерам трех орденов мужества теперь дают 330% от социальной пенсии.

Я так понимаю, что социальная пенсия – это 10 307 российских рублей. То есть надбавка таким "героям" составляет всего 34 тысячи рублей, где-то 500 евро.

Но есть одно "но". Если военнослужащему выдают постоянно такие ордена, это значит, что он постоянно рискует своей жизнью и очень хорошо выполняет свою работу. То есть, каждый следующий такой орден – это признание того, что он едва выжил, но работу свою сделал.

В принципе россияне могли спокойно пообещать таким бойцам хоть по 10 тысяч евро в месяц, потому что до таких показателей доживают все равно немногие. Те, кто доживают, – профи своего дела.

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ВСУ ликвидировали высококлассных специалистов России

Неизвестно, сколько всего кавалеров трех орденов мужества у россиян. Скорее всего, это вообще несколько десятков военных за все время существования России. Речь идет о каких-то бессмертных спецназовцах с красивыми ангелами-хранителями, которым просто не дали звезду героя. Или это высококлассные специалисты уровня полковников-пилотов.

Есть кавалеры четырех орденов. Их тоже всего до десятка фамилий: часто пилоты, топовые спецназовцы, или кто-то из руководства ЧВК "Вагнера" (да, ГРУ себя орденами не обделит).

Это для понимания того, кого в небе Донбасса или Запорожья сбили наши ВСУ. Взрыв не выглядит как работа ПЗРК. Пожалуй, это от С-300. Пишут как раз о Днепровской зенитно-ракетной бригаде.

Летели и явно не ожидали, что по ним здесь будут работать. Итак, наши как-то их подловили. Просто респект!

Напомню, что в августе ВСУ сбили лучшего пилота Ка-52 – полковника Клещенко.