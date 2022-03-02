Наши военные удерживают определенные рубежи. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обратите внимание Украинские военные продолжают радовать танцами в ожидании российских танков

ВСУ оказывают сопротивление врагу

"Группировки Вооруженных сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям", — говорится в сообщении.

Отметим, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что в настоящее время оккупанты потеряли тактическую инициативу и снизили темпы продвижения.

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Полный текст публикации:

Беларусь, являясь сателлитом России, оказывает помощь в размещении на своей территории войск и вооружении противника. В дальнейшем, возможно, может поддержать российских захватчиков в российско-украинской войне и способствовать достижению целей оккупантов.

Так, с территории Беларуси с 24 февраля 2022 года систематически наносят ракетные удары по военным и гражданским объектам. Сегодня отмечается, что белорусские войска приведены в боевую готовность и находятся в районах сосредоточения максимально приближенных к государственной границе Украины.

В течение текущих суток, по данным разведки, зафиксирована значительная активность авиационной техники. Кроме того, заметно движение колон автомобильной техники с продовольствием и боеприпасами в районе населенных пунктов Барановичи, Ляховичи и Пинск.

По имеющимся данным, российские оккупанты готовятся в ближайшее время запустить масштабную информационно-психологическую операцию. Ее цель – с помощью лжи сломить сопротивление украинского народа и украинской армии. Используя тактику тотальной дезинформации и устрашения гражданского населения противник будет пытаться посеять панику и хаос.

Из-за того, что противнику не удается достичь поставленных целей, за счет существенного сопротивления ВС Украины и сопротивления патриотически настроенного гражданского населения, он перешел к разрушению информационной инфраструктуры и критически важным государственным объектам.

Так, оккупационными войсками по мере продвижения вглубь территории Украины осуществляется разрушение ретрансляционных башен сотовой связи. 1 марта 2022 года нанесен ракетный удар по телевышке города Киева. Противник продолжает цинично пренебрегать нормами Международного гуманитарного права при ведении боевых действий. Группировки Вооруженных сил Украины осуществляют оборону определенных рубежей и наносят противнику сокрушительное поражение по всем направлениям.

Во время упорных боев на Чернобыльском направлении получил ранение начальник штаба 36 общевойсковой армии Восточного военного округа, а в Северском операционном районе был уничтожен командир 11 отдельной десантно-штурмовой бригады воздушно-десантных войск ВС России. Зло будет наказано! Верим в ВС Украины! Бей оккупанта! Слава Украине!