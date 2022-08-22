россияне поставили в Крыму множество систем ПВО
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, сейчас в оккупированном Крыму количество систем ПВО в несколько раз превосходит количество ракет, которые могут выпустить по полуострову.
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Он говорит, что доподлинно неизвестно, кто и что выпускал по Крыму, ведь Украина пока официально не подтверждает, что это работа ВСУ.
Лишь в Севастополе точно известно, что в крышу штаба черноморского флота попал китайский беспилотник. Точно такой раньше попал в нефтеперерабатывающий завод в Ростове-на-Дону,
– заверил Жданов.
Он подчеркнул, что ПВО реально сбивает ракеты, но где и какие – сказать сложно.
"Хотя иногда в Крыму взрывы все же раздаются, повреждения есть. Поэтому здесь не столько "отчеты" россиян, а они вполне возможно, что что-то сбивают, но мы не знаем, что летит и где сбивают", – ответил эксперт.
ВСУ уничтожили радиолокационную станцию "Небо-М"
В ОК "Юг" отметили, что в рамках выполнения огневых задач украинские военные уничтожили "Небо-М" – мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов.
Жданов объяснил, что эта радиолокационная станция (РЛС) "Небо-М" важна, поскольку она наблюдает все небо и может работать в неактивном режиме.
То есть она может в пассивном режиме определять цели и передавать их для систем ПВО или российской авиации. Вероятно, они применяют РЛС в перехвате нашей авиации, если мы работаем штурмовиками или бомбардировщиками,
– ответил он.
Военный эксперт отметил, что эта РЛС редкая в российской армии, их немного, поэтому ее уничтожение важно для Украины.
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Оккупанты радуются, что "Евпатория под защитой"
- Сообщение, посвященное системам ПВО в Евпатории, опубликовала россиянка марина гришакова. Она заметила, что город защищен оккупантами. Барышня очень хотела похвастаться достижениями страны-агрессора, что буквально сдала позиции ПВО. И, как выяснилось, женщина случайно запустила чуть ли не флешмоб.
- Ведь вскоре ее достижения повторил и превзошел другой пользователь сети. Он опубликовал фотографию, на которой позирует на фоне системы С-400. Фотографию он решил сразу же опубликовать "вконтакте", чтобы собрать лайки.
- Эксперты говорят, что такие пользователи соцсетей могут работать "наводчиками" для ВСУ. Даже если туда на днях не прилетит HARM, очевидно, что ВСУ будут прокладывать маршруты поставки "хлопка" так, чтобы облетать эти позиции. Чтобы россиянам пустить людей так близко фотографироваться”, – считает эксперт Defense Express Иван Киричевский.