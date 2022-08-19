Подробности этой операции рассказал 19 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что также ликвидация базы коснулась и служащих, пополнивших список потерь врага.

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Какие потери понес враг после уничтожения базы

Уничтоженная база была расположена в оккупированном поселке Лотьково в Славяносербском районе Луганщины. Гайдай напомнил фразу россиян о том, что после захвата территории им "хоть камни с небес, а уже все равно".

Ну вот, камни поприлетали. Я скажу, что достаточно мощно прилетело. Там была ремонтная база у них – несколько танков, разная тяжелая техника. Всего уничтожено около 100 единиц техники,

– сказал председатель ОВА.

Относительно оккупантов он отметил, что "отправились на концерт Кобзона" примерно 50 оккупантов. "И земля им стекловатой. Уверен, что здесь можно говорить "продолжение следует". Действительно и дальше будут прилетать камни с небес. Сами просят, пусть выгребают", – подытожил чиновник.

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