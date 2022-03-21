Об этом в своем фейсбуке рассказала Оперативно-тактическая группировка "Восход". Гордимся нашими ребятами и желаем им не останавливаться на достигнутом.
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Наши бойцы активно уничтожают технику оккупанта
В результате вчерашней плодотворной работы украинских воинов далеко не все решисты остались в живых. Вот что бывает, когда ублюдки-"освободители" наслушаются российской фашистской пропаганды и уходят завоевывать чужую землю, но что-то пошло не так...
– говорится в сообщении.
Так, бойцам удалось уничтожить российский комплекс радиоэлектронной борьбы РБ-341В "Леер-3".
Что такое "Леер-3"Это рашистский комплекс радиоэлектронной борьбы. С его помощью глушат GSM-связь. Разработана машина в петербургском "Специальном технологическом центре". Оккупанты используют такие машины не только во время войны в Украине, но и в Сирии и для подавления восстаний в Казахстане.
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